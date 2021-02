Biographie

Née dans l'état de Washington en 1997 autour de l'auteur-compositeur-interprète Ben Gibbard, la formation indie rock américaine Death Cab For Cutie met au point une formule à la lisière de la sensibilité indie pop, du romantisme emo et du rock alternatif, capable de jouer la carte de l'intimité comme celle de l'emphase, parfois dans le même élan. Après une série d'albums remarqués sur la scène indépendante, le groupe perce enfin auprès du grand public avec son magnum opus de 2013, Transtlanticism. Si, à partir de Plans (2005), le groupe perd peu à peu de son aura, il conserve un solide et important noyau de fans dont la fidélité permet à Thank You for Today, dixième opus publié en 2018, d'entrer une nouvelle fois dans les hautes sphères des charts américains. © TiVo