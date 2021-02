Biographie

Le duo Death In Vegas contribue à partir de 1994 à poser les fondements de l'electro rock. D'abord appelé Dead Elvis, le groupe se rebaptise pour des raisons contractuelles Death In Vegas et sort l'album Dead Elvis en 1997. Aidés par des collaborations prestigieuses, Iggy Pop ou Liam Gallagher par exemple, The Contino Sessions (1999) et Scorpio Rising (2002) recoivent un bon accueil public. Satan's Circus (2004) marque un retour à des racines plus purement electro. Il faut attendre plusieurs années avant de constater le retour en forme de Death In Vegas dans l'album Trans-Love Energies paru en 2011. Le groupe hiberne à nouveau pendant six ans avant de revenir avec une étonnante invitée : Sasha Grey, actrice de films pour adultes, qui opère avec Transmission une reconversion réussie au chant. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016