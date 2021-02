Biographie

D'abord groupe de gospel, les enfants DeBarge signent avec Tamla Motown, via Jermaine Jackson, et sortent leur premier album, DeBarge, en 1981. Ils obtiennent leur plus gros succès trois ans plus tard avec Rhythm Of The Night, un tube funk. Eldra et Bunny quittent le groupe après 1986 pour des carrières solo, alors que les autres continuent, malgré de fâcheuses affaires de drogue. © © ©Copyright Music Story 2015