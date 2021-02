Biographie

Née dans une famille passionnément musicienne, Deborah Nemtanu a quatre ans lorsqu'elle choisit le violon. Son parcours est synonyme de précocité dans la réussite et de diversité dans le talent.Après un prix obtenu à l'unanimité en 2001 au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, dans la classe de Gérard Poulet, son talent ne met pas longtemps à être reconnu à l'échelle internationale.Depuis 2005, elle est violon solo super soliste de l'Orchestre de chambre de Paris, nommée à l'unanimité. Curieuse, passionnée, Deborah Nemtanu va encore plus loin en dirigeant elle-même l'orchestre et en donnant ainsi au concerto un véritable esprit chambriste. On a pul'apprécier dans Les Quatre Saisons de Vivaldi au théâtre des Champs-Élysées. Elle multiplie aussi, au fil des saisons et des festivals - comme ceux des Folles Journées de Nantes et Tokyo-, les rencontres musicales fécondes avec notamment Gautier et Renaud Capuçon, Stephen Kovacevich, François Leleux, Emmanuel Pahud ou encore Jian Wang.Deborah Nemtanu joue sur un violon de Domenico Montagnana de 1740-1745 acquis et généreusement mis à disposition par Monceau Assurances, également mécène de l'orchestre. Elle a aussi bénéficié du prêt gracieux par M. Philippe Faure d'un violon de Nicola Gagliano.