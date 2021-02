Biographie

Née à Memphis en 1950, la chanteuse soul jazz américaine Denise Eileen Garrett fait ses premiers pas au sein d'un trio R&B au lycée et, suite à son mariage avec le trompettiste Cecil Bridgewater, adopte l'alias Dee Dee Bridgewater, s'installant à New York en 1970 et y entamant une collaboration avec le Thad Jones-Mel Lewis Orchestra qui lui offre la possibilité de travailler avec des géants de la scène jazz comme Sonny Rollins, Dizzy Gillespie ou Dexter Gordon. Son premier album, Afro Blue, voit le jour en 1974, début d'une florissante et versatile carrière discographique et scénique. Installée à Paris pendant de nombreuses années, Bridgewater décroche deux Grammy Awards au fil de sa carrière et continue de briller dans le nouveau millénaire, livrant son 17ème album studio en 2017. © TiVo