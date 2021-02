Biographie

Actif de 1989 à 1996, le groupe electro américain Deee-Lite a marqué de son empreinte exubérante la sphère dance. Formé à New York par Lady Miss Kier et DJ Dmitry, il devient un trio avec l'arrivée du Japonais Towa Tei. Influencé par le funk de Parliament, Deee-Lite accorde une grande attention à l'aspect visuel qui entoure sa musique (tenues des musiciens, scène, vidéoclips). Sa chanson « Groove Is in the Heart » devient un tube mondial en 1990 et contribue au succès de l'album World Clique aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Centré sur la musique de clubs, Deee-Lite ne parvient pas à maintenir ce niveau de popularité et doit se contenter d'enchaîner les numéros un dance aux États-Unis (six en comptant « Groove Is in the Heart »). Deee-Lite se sépare après son troisième album Dewdrops in the Garden paru en 1994. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015