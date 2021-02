Biographie

Crée dans le nord de la France en 1991, Deep Forest est un pionnier du new age tendance world fusion. Eric Mouquet et Michel Sanchez créent une onde de choc en 1992 avec l'album Deep Forest et le single « Sweet Lullaby ». Ce premier disque permet à Deep Forest d'être nommé en 1993 aux Victoires de la Musique, MTV Awards, et Grammy Awards. Après World Mix en 1994, Deep Forest remporte un Grammy Award et un World Music Award pour Boheme en 1995. Les projets suivants du groupe suscitent un intérêt moindre malgré la persistance d'une large base de fans notamment au Japon. C'est seul qu'Eric Mouquet entreprend en 2008 une série thématique qui débute avec Deep Brasil. Il enregistre ensuite Deep India avec Rahul Sharma, puis livre Deep Africa tous deux en 2013. L'album Evo Devo sort en 2016.