Biographie

Deerhunter c’est avant tout la principale embarcation barrée par Bradford Cox. Un charismatique acteur de la scène indé américaine des années 2000, né en Georgie en mai 1982, également à la tête d’Atlas Sound. Un Cox qui ne passe pas inaperçu pour des raisons malheureusement indépendantes de sa volonté puisqu’atteint du syndrome de Marfan, maladie génétique qui atteint l'ensemble des organes du corps humain, l'œil, le squelette et le système cardio-vasculaire… Formé en 2001 avec le batteur Moses Archuleta, Deerhunter entasse un nombre incommensurables d’influences, du rock psyché au post-punk en passant par le rock garage voire la pop shoegaze. Mais c’est la plume de Cox et son énergie qui rendent cohérent une marmite d’apparence très (trop ?) éclectique.Plus brut et nerveux que celui de ses ainés Pavement ou Dinosaur Jr pour prendre deux Rolls alternatives des années 90, ce rock indé d’outre-Atlantique brille de mille feux sur des disques moins foutraques qu’il n’y parait : Turn It Up Faggot (2005), Cryptograms (2007), Microcastle (2008), Weird Era Cont (2008), Halcyon Digest (2010), Monomania (2013) et Fading Frontier (2015). Sans la moindre goutte d’eau dans leur vin, Deerhunter réussissent à construire une œuvre originale dont le dernier chapitre est loin d’avoir été rédigé…© MD/Qobuz