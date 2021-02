Biographie

Ayant tiré les leçons du punk, le hard rock britannique renonce à l'abus de titres longs et pompiers, de jeunes groupes apportent au metal lourd une nouvelle énergie sous la bannière de New Wave of British Heavy Metal ou NWOBHM. Le mouvement compte parmi ses leaders Def Leppard. En fait leur hard mélodique tire vers un son FM, mais Def Leppard n'en a cure, le succès accompagne le groupe dès On Through the Night en 1980. Hysteria en 1987 et Adrenalize en 1992 constituent les points d'orgue de leur carrière en étant nos 1 en Angleterre, aux Etats-Unis et dans de nombreux pays. Songs From the Sparkle Lounge en 2008 atteste de la bonne santé persistante de Def Leppard, tant musicale que commerciale. Les deux années suivantes, la formation les passe sur la route. Deux disques live viendront témoigner de leur vigueur scénique : Mirror Ball - Live & More et Viva ! Hysteria. Le retour en studio n'a lieu qu'en 2014. Le groupe donne vie à un onzième album, Def Leppard, annoncé comme le plus éclectique de sa carrière. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015