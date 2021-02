Biographie

Deicide ne recule devant rien pour imposer un death metal violemment sataniste. Musicalement particulièrement brutal, Deicide fait l'apologie des sacrifices d'animaux et de la chasse aux chrétiens. Cette forte odeur de soufre permet à Deicide de compter deux des albums les plus vendus du death metal avec Deicide (1990) et Legion (1992). Le groupe perd ensuite de sa superbe avec des albums inégaux et aux thèmes récurrents. Insineratehymn en 2000 et Till Death Do Us Part en 2008 contentent les fans, The Best of Deicide en 2003 permet de retrouver les meilleurs passages de la troupe infernale. Plusieurs fois repoussé, To Hell with God, dixième album de Deicide, voit le jour en 2011. In the Minds of Evil en 2013 voit le retour du guitariste Kevin Quirion. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015