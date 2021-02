Biographie

Né en 1973 et originaire de Detroit, Michigan, Deitrick Haddon est un auteur-compositeur-interprète et pasteur américain ayant comme particularité de livrer une version résolument modernisée de l'idiome Gospel, y intégrant de nombreux styles en ayant découlé depuis, du R&B à la soul en passant par certaines sonorités hip hop. Sa carrière, entamée en 1995, est riche d'une petite vingtaine de références lorsqu'il publie le single "My City" en 2015, affichant une impressionnante quantité de featurings. © TiVo