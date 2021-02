Biographie

Il est toujours utile d'avoir des amis, telle peut être la devise de Delaney & Bonnie. Le couple de musiciens est en effet plus célèbre par ses amis et accompagnateurs que par sa production proprement dite. De l'équipe Stax avec Steve Cropper à Eric Clapton et Joe Cocker, la liste des intervenants sur les albums de Delaney & Bonnie est proprement stupéfiante. Malgré cela, leur seul album vraiment marquant est On Tour with Eric Clapton (1970). Delaney & Bonnie se séparent à la vie comme à la scène en 1972. Delaney Bramlett meurt en 2008. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017