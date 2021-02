Biographie

Chanteuse, actrice et présentatrice de télévision, Della Reese (Delloreese Patricia Early) naît à Détroit (Michigan), le 6 juillet 1931, d'un père afro-américain et d'une mère cherokee. Enrôlée pour une tournée de Mahalia Jackson en 1945, la chanteuse formée à l'école du gospel abandonne ses études et rejoint la troupe des Meditation Singers. En 1953, établie à New York, elle accepte la proposition de l'Erskine Hawkins Orchestra avant de signer l'année suivante un contrat d'artiste avec le label Jubilee. Son premier succès, « And That Reminds Me » (1957), qui dépasse le million d'exemplaires vendus, en appelle d'autres comme le plus célèbre d'entre eux, « Don't You Know? », deux ans plus tard, pour le label RCA Victor. Après de multiples titres classés dans le style rhythm'n'blues, elle étend son répertoire à la pop, au gospel et au jazz dans une série d'albums éclectiques dont plusieurs sont nommés aux Grammy Awards. Parallèlement à sa carrière d'interprète, Della Rese officie à la télévision et au cinéma. Après avoir été la première femme noire à animer sa propre émission, Della, en 1969, elle reprend les tournées jusque dans les années 1990, quand on lui propose de tenir l'un des rôles principaux de la série Touched by an Angel (Les Anges du bonheur. 1994-2003). Atteinte du diabète, elle se retire de la scène et des écrans et décède à son domicile d'Encino (Californie), le 19 novembre 2017, à l'âge de 86 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017