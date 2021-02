Biographie

Née à Dallas (Texas) en 1992, la chanteuse et comédienne américaine Demi Lovato attire l'attention du grand public à la faveur de son rôle dans le film Camp Rock de Disney Channel aux côtés des Jonas Brothers en 2008. Suite à deux premiers efforts évoluant en terres pop rock, Don't Forget (2008) et Here We Go Again (2009), la chanteuse opte pour une recette à la croisée de la pop et du R&B dès Unbroken (2011), produit par Timbaland et Missy Elliott et suivi par Demi (2013) puis le chaleuresement accueilli Confident en 2015. En 2017, c'est au tour de son sixième effort, Tell Me You Love Me, de voir le jour, porté par le hit "Sorry Not Sorry". © TiVo