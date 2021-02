Biographie

Né Rachid Daif à Sète en 1983, le rappeur français Demi Portion fonde notamment Les Grandes gueules aux côtés de Sprinter avant d'entamer une carrière discographique en solo, livrant sous chacune de ces formes une série de titres sur les deux volumes de On ne peut pas plaire à tout le monde, respectivement sortis en 2005 et 2008. Sa carrière discographique solo lancée avec les maxis EP (2009) et Sous le choc (2010), le MC livre son premier album en 2011, Artisan du Bic, suivi par une nouvelle poignée de maxis puis Les Histoires (2013), constitutant sa première incursion dans les charts hexagonaux, ascension confirmée en 2017 par 2 chez moi. En 2020, c'est avec un cinquième album, La Bonne école, que Demi Portion revient dans les bacs. © TiVo