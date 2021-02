Biographie

Durant les années 70, Demis Roussos fut une vraie star notamment en France. Mais avant cette carrière solo, celui qui naquit Artémios Ventouris Rousos le 15 juin 1946 s’était fait un nom comme chanteur et bassiste du groupe Aphrodite’s Child, devenu célèbre en 1968 avec le tube Rain And Tears. Il a vendu près de 60 millions de disques à travers le monde au cours de sa carrière…Né à Alexandrie en Égypte de parents grecs, Demis Roussos grandit au son de musique grecque et arabe. Il commence à chanter dans le chœur de l’Église orthodoxe grecque locale. En 1961, la famille retourne en Grèce. Deux ans plus tard, il fonde son premier groupe les Idols, au sein duquel il tient la guitare et la basse. Il en devient rapidement le chanteur. En 1966, une rencontre marque un tournant dans sa vie : celle de Vangelis Papathanassiou. Deux ans plus tard, les deux hommes se retrouvent en France en plein mai 68, fondent Aphrodite’s Child et sont signés par Phonogram ! Leur tubesque Rain And Tears, composé par Vangelis, chanté par Demis sur des paroles de Boris Bergman, les propulse au sommet des charts. Après l’album 666, le groupe se sépare et Demis Roussos entame sa carrière solo…Dès l’été 1971 avec son single We Shall Dance, il rencontre un fort succès. Tout comme son premier album, On The Greek Side Of My Mind… Demis Roussos aime à mélanger folklore grec et de pop music. En 1973, il signe son premier single en français, Le Peintre des étoiles, chanson du feuilleton télévisé Le Jeune Fabre. Le deuxième album Forever And Ever le hisse à nouveau en haut de divers tops, notamment en Espagne et en Allemagne, Demis Roussos réenregistrant certains de ses titres dans ces deux langues. My Only Fascination parait en 1974 suivi, en 1975, par Souvenirs.Tout au long des années 80, il enregistrera sur un rythme assez régulier mais sans retrouver un succès aussi impressionnant que dans la décennie précédente. En 2009, Demis Roussos fait un joli comeback avec un album assez rock paru chez Discograph et sobrement intitulé Demis. Il meurt le 25 janvier 2015 à Athènes à l'âge de 68 ans.© CM/Qobuz