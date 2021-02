Biographie

En 2010, le pianiste russe Denis Kozhukhin (*1986) fit son entrée fracassante sur la planète pianistique en remportant le prestigieux Prix Reine Elisabeth de Bruxelles : sa carrière était lancée. Chose singulière pour un musicien provenant d’un pays qui se targue de plusieurs immenses écoles nationales de piano – les héritages de Heinrich Neuhaus, Alexandre Goldenweiser, Constantin Igumnov ou Felix Blumenfeld –, Kozhukhin a étudié principalement… à Madrid puis à Stuttgart. Disciple de Dimitri Bashkirov, Peter Frankl, Menahem Pressler, Boris Berman et Andreas Staier, il se produit dorénavant avec des orchestres internationaux tels que le Concertgebouw, le Chicago Symphony Orchestra, le Philharmonia, le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, l’Orchestre de Philadelphie, le Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestre de San Francisco Symphony, la Philharmonie Tchèque ou encore l’Orchestre de la Suisse Romande, il n’en néglige pas moins le récital en solo et la musique de chambre (ses partenaires s’appelant, entre autres, Leonidas Kavakos, Capuçon brothers, Vadim Repin, le Quatuor de Jerusalem, Jörg Widmann, Emmanuel Pahud et Alisa Weilerstein. Son jeu ample et pourtant limpide lui fait aborder les répertoires avec une nouvelle vision, plus transparente, plus analytique, que l’on découvre au fur et à mesure de ses nouveaux enregistrements. © SM/Qobuz