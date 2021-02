Biographie

Auteur, compositeur, interprète, musicien et producteur israélien, Nir Tibor alias Dennis Lloyd est né à Tel Aviv le 18 juin 1993. Après des débuts en solo en 2015, le chanteur de R&B et de pop remporte un succès international l'année suivante avec le titre « Nevermind », dans un style plus house, qui se classe n°17 au Royaume-Uni et n°16 en France. Dans sa version remixée, c'est l'une des chansons de l'été qui rapporte à son auteur plusieurs disques de platine. En 2017, il propose un nouveau titre, « Leftovers », qui enregistre également des millions de vues et d'écoutes. Dennis Lloyd présente alors son répertoire en tournée à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, notamment aux États-Unis où « Nevermind » s'est classé n°86 et dans différents charts alternatifs, adulte, mainstream et dance. Après la sortie d'une nouvelle version de son tube, « Nevermind (Alright) », le musicien enregistre son premier album Exident, paru en avril 2019 avec pour premier extrait le titre « Never Go Back », classé dans plusieurs pays européens. © Loïc Picaud / Music-Story