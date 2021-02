Biographie

Apparu au début des années 2010 au sein de la nébuleuse Raider Klan emmenée par SpaceGhostPurrp, le rappeur américain Denzel Curry (né en Floride en 1995) impose un style ancré dans son époque, évoluant d'un flow musclé sur ses premiers travaux vers une approche plus posée sous l'influence revendiquée d'artistes tels que 2Pac ou Buju Banton sur des productions entre trap music et rap sudiste. Curry est encore au lycée lorsqu'il entame la conception des titres qui composent son premier opus de 2013, Nostalgic 64, suivi en 2015 par le double maxi 32 Zel/Planet Shrooms. Son second effort de 2016, Imperial, l'impose auprès du grand public à la faveur du succès rencontré par les singles "ULT" et "Gook", faisant de TA13OO, paru en 2018, une sortie particulièrement attendue. © TiVo