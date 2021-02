Biographie

Orgue Hammond, Fender Rhodes et violons, Deodato soudoie le jazz et la bossa comme nulle autre ! Sans le savoir, tout le monde possède un album de ce maître du jazz groovy. Du moins un album auquel a participé le plus funky des claviers, producteurs et arrangeurs brésiliens. Avec près de 500 disques à son actif, celui qu'on réduit trop souvent à la version funky du Also Sprach Zarathustra de Strauss (1972) fut un acteur majeur de la scène bossa de Rio au milieu des années 60 et surtout un stakhanoviste des studios groovant au rythme du jazz fusion durant la décennie 70. Quand il décolle pour New York en 1967 à seulement 25 ans, le précoce Deodato est déjà un nom qui circule dans le milieu de la bossa nova. En solo ou avec son groupe Os Catedraticos, il compose, interprète, arrange, produit, maîtrise tous les aspects de son art. Derrière son orgue Hammond ou un simple piano acoustique, il est déjà à la croisée des genres et son phrasé bossa intègre jazz et prémices d'un funk light. En débarquant à New York, il s'active derrière Astrud Gilberto, Tom Jobim, Marcos Valle et quelques autres compatriotes installés dans la Grosse Pomme.Le label CTI de Creed Taylor est alors au cœur de cette révolution fusion qui donna tant la nausée aux puristes jazz. En 1972, Deodato intègre le All-Stars du label et publiera, l'année suivante, l'album Prelude renfermant la fameuse reprise de Strauss avec Stanley Clarke, Billy Cobham, Ray Barretto et Airto. Une dizaine d'albums suivra dans un registre tout aussi funky. Les contrats suivent et Deodato travaille pour Frank Sinatra, Aretha Franklin, Earth, Wind & Fire, etc. Il est même derrière la console des années tiroir-caisse de Kool & The Gang avec les tubesques Ladies Night et Celebration.Au milieu des années 80 et durant près d'une décennie, son nom ne fait plus recette jusqu'à ce qu'une certaine Björk fasse appel à ses cordes sur son album Post. Les pontes de l'acid jazz louent à nouveau son cocktail de jazz, latin-funk et musiques brésiliennes, ce crossover qui en ferait une version sud-américaine de Ramsey Lewis et Bob James. Un piano, un Hammond ou un Fender Rhodes et Deodato plante un décor rythmique en deux accords. © MZ/Qobuz