Biographie

Originaire de Dublin, l'auteur-compositeur-interprète irlandais Dermot Kennedy apparaît sur la scène musicale au mitan des années 2010 avec une recette à la croisée du folk rustique et d'une soul rocailleuse, livrant dès 2013 un premier maxi sous la forme de Dancing Under Red Skies avant de connaître un premier succès viral avec le titre "After Rain" en 2016, l'encourageant à publier deux autres maxis, Doves & Ravens (2017) et Mike Dean Presents: Dermot Kennedy (2018). Tandis que, publié début 2019, le premier effort studio éponyme de Kennedy compile l'essentiel de ses travaux parus en date, le chanteur livre en fin d'année son premier véritable album officiel, Without Fear, aux saveurs plus pop et porté par le single "Power Over Me".