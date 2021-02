Biographie

Roi du ska et pionnier du rocksteady, Derrick Morgan a également été un découvreur de talents qui a donné leur chance à des débutants nommés Bob Marley, Jimmy Cliff ou Garnet Silk. Derrick Morgan commence sa carrière en 1957 et devient l'artiste de ska le plus populaire de Jamaïque en 1960, avec une pluie de hits dont « Don't Call Me Daddy » et « In My Heart ». Il est ensuite un précurseur du rocksteady à partir de 1965 avec des titres comme «Tougher Than Tough » et « Conquering Ruler ». Son titre « Seven Letters » est considéré comme l'un des premiers exemples de reggae en tant que tel. Derrick Morgan gère ensuite son succès depuis la Grande-Bretagne où il est établi, il continue de se produire parfois sur scène malgré des problèmes de vue. Derrick Morgan n'ayant pas publié de véritables albums, c'est dans les compilations que son style séminal peut se retrouver. Le Derrick Morgan Selected Hits de 2006 donne une approche équilibrée de ses réalisations. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015