Biographie

Voix majeure de la pop soul anglaise dans les années 90, Des'ree a remporté un grand succès durant la décennie, grâce à trois albums entre 1992 et 1998 et quelques tubes internationaux (notamment « You Gotta Be » ou encore « Life »). Depuis lors, elle s'est faite plus discrète, un seul nouvel album ayant paru dans les années 2000.