Biographie

Avec Jeanne Mas et Guesch Patti, Desireless fut représentative d'une certaine image des années 1980 « à la française ». Figure androgyne, coupe de cheveux inimitable, look à l'encan... « Voyage, voyage » et « John » furent les deux titres sur lesquels la jeunesse de l'époque se trémoussa dans les clubs, mais eurent le défaut de limiter la chanteuse à ces uniques morceaux dans l'esprit du grand public, en dépit d'une carrière qui se poursuit encore et toujours.