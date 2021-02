Biographie

Destiny's Child est devenu l'un des groupes féminins de R&B les plus populaires de la fin des années 90, allant jusqu'à rivaliser ensuite avec TLC en termes de réussite commerciale Leur succès s'est construit en dépit de nombreux changements personnels brusques, accompagnés par des conflits et procès largement médiatisés. À un moment, les membres de Destiny's Child étaient autant connues pour leurs scandales que pour leur musique. Une fois le groupe redevenu stable, en revanche, elles réapparaissent avec une énergie plus débordante que jamais pour relancer la machine à créer des tubes. © Steve Huey /TiVo