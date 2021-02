Biographie

Destroyer est un groupe mené depuis 1995 par Dan Bejar, musicien et chanteur canadien originaire de Vancouver. En parallèle d'autres projets (The New Pornographers ou encore Swan Lake), il compose pour Destroyer des albums pop et rock ambitieux qui lui ont valu des comparaisons avec David Bowie : Thief en 2000, This Night en 2002 ou bien Destroyer's Rubies en 2006. En 2011, Destroyer publie un album lascif teinté de smooth-jazz suranné, Kaputt, suivi de Poison Season en 2015. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015