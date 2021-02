Biographie

Tirant ses influences d'un large éventail d'horizons, du Velvet Underground à John Coltrane en passant par Violent Femmes ou Captain Beefheart, le groupe de rock alternatif belge se forme au début des années 90 et signe chez Island Records grâce au succès de son titre "Suds and Soda". Un premier opus voit le jour en 1994, l'éclectique Worst Case Scenario, chaleureusement accueilli par la presse. In a Bar, Under the Sea, paru en 1996, enfonce le clou, notamment sur le territoire français, succès critique et populaire confirmé par l'ambitieux et ennivrant The Ideal Crash de 1999 et l'emblématique et imparable "Instant Street". Souffrant d'une distribution faible, les productions de dEUS ne trouvent malheureusement pas l'écho espéré et le groupe met sa carrière entre parenthèse jusqu'à 2005, opérant un retour pérenne. © Olivier Duboc /TiVo