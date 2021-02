Biographie

Au cours de sa jeunesse à Caracas (Vénézuela) et Los Angeles, Devendra Banhart passe beaucoup de temps à dessiner et à jouer de la musique, mais ce n'est qu'à la suite d'un bref passage par le San Franscisco Art Institute que ces disciplines deviennent sa vie. Les premières chansons de Banhart sont rarement achevées, enregistrées à la va-vite sur un vieux quatre pistes car il ne les destine pas à la commercialisation. Mais ses amis l'y encouragent et Banhart envoie quelques démos, aboutissant à la sortie de son premier disque sur le label Young God de Michael Gira (Swans) en octobre 2002. Les comparaisons à quelques ménestrels de légende comme Tim Buckley ou Syd Barrett commencent à pleuvoir, faisant dès lors de lui un nouveau héros du folk underground. © Jason MacNeil & Johnny Loftus /TiVo