Biographie

Chanteur du groupe Coal Chamber, Dez Fafara quitte ses partenaires pour former son propre projet de groove metal et death metal mélodique Deathride en 2002. Contraint de changer de nom par une formation homonyme, il opte pour celui de DevilDriver, en référence à un rite religieux obscur, et enregitre un premier album sorti l'année suivante. En 2004, le groupe qui enregistre The Fury of Our Maker's Hand (2005) se renouvelle avec l'engagement du guitariste Mike Spreltzer, qui sera le seul musicien à rester après les albums The Last Kind Words (2007), Pray for Villains (2009), Beast (2011) et Winter Kills (2013). En 2015, un deuxième guitariste et un batteur viennent soutenir le tandem lors des séances de Trust No One (2016), suivi deux ans plus tard par Outlaws 'Til the End: Vol. 1. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018