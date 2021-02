Biographie

Groupe fondé par Kevin Rowland, les Dexys Midnight Runners sont les fers de lance de la blue-eyed soul de la fin des années 1970. Doué d'une sensibilité hors norme et malheureusement d'un perfectionnisme qui l'a rendu tyrannique, on doit à Rowland quelques perles d'une musique pop de qualité, tels « Come On Eileen » ou « Geno ». Ils ont marqué l'histoire de la musique avec des shows travaillés, colorés et uniques, sans rien sacrifier au tout commercial. Ce qui à l'époque de leur éclosion, l'ère du clip où MTV dictait sa loi, fut une position courageuse et doit être saluée. En 1985, l'album Don't Stand Me Down est un échec. Vingt ans plus tard, il est considéré comme un chef-d'oeuvre méconnu. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015