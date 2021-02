Biographie

Baptisé d'après le nom de la femme d'Othello dans la tragédie de Shakespeare, le groupe belge Dez Mona mêle jazz, gospel, classique et chanson française pour un son souvent comparé à celui d'artistes comme Nina Simone, Antony & The Johnsons ou Tom Waits. Formé en 2003 par le chanteur Gregory Frateur et le bassiste Nicolas Rombouts, le groupe enregistre son premier album Pursued Sinners dans une église en 2005 et s'adjoint le pianiste Bram Weijters et le batteur Steven Cassiers pour leur second opus de 2007, Moments of Dejection or Despondency. En 2009, ils recrutent le bassiste de Talk Talk, Paul Webb pour leur troisième effort studio, Hilfe Kommt. L'album A Gentleman's Agreement sort en 2012. © TiVo