Biographie

Rappeuse française d'origine chypriote née en 1980, Mélanie Georgiades, alias Diam's, se prend de passion pour la culture hip-hop en pleine vague West Coast américaine. Suite à un premier effort passé inaperçu et livré en 1999, Premier mandat, c'est son second album, Brut de femme, qui en fait l'une des figures de la nouvelle scène hip-hop et R&B hexagonale avant d'exploser en 2006 avec Dans ma bulle, porté par le succès des singles "La Boulette (Génération nan nan)", "Ma France à moi" et "Confessions nocturnes" avec Vitaa et documenté comme son prédécesseur par une captation live parue en 2007. Convertie à l'Islam suite à une douloureuse période de remise en question, Diam's abandonne sa carrière musicale en 2012 faisant de SOS, publié en 2009, son ultime effort discographique. © TiVo