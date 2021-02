Biographie

Chanteuse soprano colorature, Diana Damrau (née à Guntzbourg, en Bavière, le 31 mai 1971) fait ses classes à Salzbourg avant de conquérir successivement la Scala de Milan (2002), Covent Garden (2003) et le Metropolitan Opera de New York (2005 et 2007). Ses rôles dans La Flûte enchantée de Mozart et Ariane à Naxos de Richard Strauss éblouissent par leur virtuosité, fraîcheur et vivacité. Son passage au disque commencé en 2001 comprend l'opéra Zaide (Mozart) et différents récitals consacrés à Schumann, Mahler, Richard Strauss et, en 2011, les Lieder de Franz Liszt. En 2014, la cantatrice allemande reçoit le Prix ECHO pour son récital Forever. L'enregistrement de Lucia di Lammermoor (Donizetti), paru en 2015, marque une étape importante dans sa carrière. La même année suit le récital italien Fiamma del Belcanto. Mariée au baryton-basse français Nicolas Teslé, elle poursuit une carrière internationale acclamée et enregistre avec Jonas Kaufmann et Helmut Deutsch le recueil de lieder d'Hugo Wolf, Italianisches Liederbuch (2019).