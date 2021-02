Biographie

Née dans une famille de musiciens à Nanaimo au Canada, Diana Krall apprend à apprécier les classiques du jazz, comme Nat King Cole ou Fats Waller, mais aussi Frank Sinatra et l'opéra et commence à jouer du piano dès l'âge de quatre ans. Alors qu'elle est au lycée, elle rejoint un petit groupe de jazz. À quinze ans, elle joue régulièrement dans plusieurs restaurants de Nanaimo. À dix-sept ans, elle obtient une bourse d'études du Vancouver International Jazz Festival pour étudier au Berklee College of Music, à Boston, et y passe trois ans. À Nanaimo, Diana Krall a attiré l'attention du bassiste Ray Brown (ancien mari d'Ella Fitzgerald et durant longtemps membre du Trio d'Oscar Peterson) et de Jeff Hamilton. Après l'avoir entendue, Brown et Hamilton persuadent Diana Krall de déménager à Los Angeles. Elle étudie alors avec le pianiste Jimmy Rowles et commence à chanter avec lui, partenariat qui la conduit à prendre contact avec des professeurs et des producteurs influents. En 1990, elle déménage à New York. Diana Krall sort son premier album Stepping Out en 1993. Elle l'a enregistré avec le bassiste John Clayton et Jeff Hamilton. Elle attire ainsi l'attention du producteur Tommy LiPuma, qui produit son deuxième album Only Trust Your Heart (1995). Son troisième disque All for You, sorti en 1996, est nommé pour un Grammy Award et demeure durant soixante-dix semaines dans le classement jazz du Billboard. Love Scenes (1997), où Krall est accompagnée de Russell Malone à la guitare et de Christian McBride à la contrebasse, obtient rapidement le succès. Les arrangements de Johnny Mandel forment l'arrière plan de When I Look In Your Eyes, sorti en 1999. Diana Krall obtient plusieurs nominations aux Grammy Awards, qui la récompensent comme Meilleure Musicienne de Jazz de l'année. Son physique avantageux aidant, qui lui vaut même le surnom de "Sharon Stone du jazz", Diana Krall se retrouve propulsée diva du jazz. En août 2000, elle se lance dans une tournée de vingt villes avec Tony Bennett. En 2001, elle sort The Look of Love (contenant le titre éponyme), créé par Claus Ogerman. Cet album intègre le Top 10 du Billboard 2001, et arrive à la première place au Canada, où il obtient quatre disques de platine. En septembre 2001, Diana Krall commence une tournée mondiale. Son concert à l'Olympia de Paris est enregistré : c'est son premier disque live : Live in Paris. Il atteint la 5e place au Canada, et lui permet de remporter une seconde récompense aux Grammy Awards (Meilleur disque de jazz vocal), ainsi qu'un Juno Award. En 2002, elle perd sa mère ainsi que ses mentors Ray Brown et Rosemary Clooney. Après son mariage avec le musicien de rock anglais Elvis Costello en décembre 2003, elle travaille avec lui et commence à écrire ses propres chansons, poussée par les encouragements de son mari qui lui apporte aussi son aide, ce qui donne The Girl in the Other Room (2004), du jazz de très belle facture ; elle y revisite des chansons de Joni Mitchell, Mose Allison, Tom Waits... Temptation, une chanson composée par ce dernier, arrive à la première place du World Jazz Charts (qui concerne les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Japon et la Chine). En cette même année, la chanteuse fait aussi montre de ses talents de pianiste lors de la 25e édition du Festival de jazz de Montréal, au cours duquel elle reçoit un Oscar Peterson Award. Sur scène, elle interprète ses plus grands morceaux avec ses trois musiciens habituels. Suivent Christmas Songs (2005), From this moment on (2006) et en 2009 son douzième album studio, Quiet Nights. Il s'agit d'une galette à saveur brésilienne dont la direction artistique est de nouveau assurée par Claus Ogerman. Trois ans plus tard, elle publie Glad rag doll, produit par T-Bone Burnett, sur le label Verve Records : un disque entièrement composé de morceaux issus des années 20 à 30.