Biographie

Avec sa carrière d’artiste solo, Diana Ross s’inscrit parmi les chanteuses les plus couronnées de succès de l’ère du rock. Si l’on considère sa participation dans les années 60 en tant que chanteuse principale dans le groupe the Supremes, peut-être est-elle même la chanteuse qui a connu le plus grand succès. Elle lance sa carrière solo en 1969 et se tourne vers le cinéma en 1972, figurant dans une biographie filmée de Billie Holiday, Lady Sings the Blues. La bande-son est nº 1 des classements et elle se voit décerner un Academy Award. Elle enregistre le plus gros tube de sa carrière en 1981, un duo avec Lionel Richie intitulé "Endless Love." © William Ruhlmann /TiVo