Biographie

Arrivée sur les scènes au tournant des années 1970, la mythique chanteuse est notre David Bowie québécoise, excentrique, fascinante et talentueuse au possible. Sa voix théâtrale est capable de tout et ses costumes de scène ont marqué l’imaginaire à travers les époques. On nous avait avertis! Son premier album en 1972 s’intitulait «Tiens-toé ben, j’arrive!» Son complice parolier de longue date Luc Plamondon a écrit cet album, en plus de signer pour elle les grands succès «J'ai rencontré l'homme de ma vie», «Oxygène», «J'ai besoin d'un chum» et «Le Parc Belmont». Diane Dufresne a aussi fait sa renommée avec l’opéra-rock «Starmania» en 1976 et a continué de faire rayonner le Québec outre-mer par la richesse de son offre. Peintre et chanteuse, elle est encore bien active.