Biographie

La plus française des chanteuses québécoises, Diane Tell mène de main de maître une impressionnante carrière depuis la fin des années 1970. Pionnière, elle fut la première auteure-compositrice-interprète à connaître un succès populaire. Personne ne peut s'empêcher de fredonner Si j'étais un homme à la seule évocation de son titre, ou la chanson-thème de la comédie musicale La légende de Jimmy, dont elle incarnait l'un des rôles principaux. Toujours en pleine possession de ses moyens, elle dirige aujourd'hui sa propre maison de disques et va même jusqu'à réaliser ses vidéoclips. Elle arrive encore à nous surprendre en lançant en 2019 un album réalisé par nul autre que Fred Fortin, Haïku.