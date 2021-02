Biographie

Originaire de Détroit, dans le Michigan, Dianne est probablement ce qui se fait de mieux actuellement en termes de jazz vocal féminin. Digne héritière de Dinah Washington, elle marche humblement sur les traces de Sarah Vaughan et d’Ella Fitzgerald. Après avoir participé aux tournées de Caldera et Sergio Mendes, elle accumule suffisamment d’expérience pour pouvoir prétendre à une carrière solo dès l’année 1982. Diane mélange à la fois jazz et musique africaine, tout en y ajoutant un soupçon de pop. Blue Note ne s’y trompe pas et prend la décision de signer l’artiste en 1987. Un an après, elle sort le remarqué I Remember. Après de nombreux albums de qualité, comme Never Too Far (1990) ou The Calling : Celebrating Sarah Vaughan (2011), elle décide finalement de faire une pause et quitte Blues Note en 2009. Beautiful Life signe son retour sur l’avant de la scène, puisqu’il est récompensé en 2015 pour le Grammy du meilleur album de jazz vocal. © AR/Qobuz