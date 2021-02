Biographie

Avec Johnny Hallyday et Eddy Mitchell, Dick Rivers est le troisième chanteur français issu de la passion du rock’n roll et de la country, apparu dans les années 60 et toujours en activité. Ses héros viennent tous des USA. Ils ont pour noms : Elvis presley, Johnny Cash, Vince Taylor et Gene Vincent… A 15 ans, il fonde Les Chats Sauvages, enregistrant une centaine de chansons entre juin 1961 et mai 1962. Il quitte brutalement la tournée d'été du groupe pour entamer, en septembre 1962, une longue et fructueuse carrière solo, réalisant plus de trente cinq albums (dont trois en anglais) et de très nombreux 45 tours ou singles. Il reformera Les Chats Sauvages pour un album, en1981. Dick Rivers, né Hervé Forneri est né le 24 avril 1945 à Nice. Dans ses mémoires, il écrit : « Elvis était mon Dieu… ». Sa passion du rock ne se démentira jamais, il animera même une émission consacrée à cette musique pendant 10 ans sur Radio Monte Carlo (1982 – 1992). Il fête ses cinquante ans de carrière en 2011 avec la sortie simultanée de l’album Mister D, au son très roots, qui transpire les bayous et les grands espaces poussiéreux du Golfe du Mexique, un album unanimement salué par la critique et la presse la plus branchée, et d’un livre d’entretiens où il parle cash, « car il chante comme il se confesse, sans détour ni langue de bois », réalisé avec la complicité de son ami Sam Bernett. . Un parcours jonché de rencontres fructueuses. Parmi ses collaborateurs : Alain Bashung, pour trois albums entre 1972 et 1974 : The Rock Machine, Rockin' Along... The River's Country Side et Rock & Roll Star ; mais aussi : Serge Koolenn, Christian Ravasco, Patrick Coutin notamment pour l’album Plein Soleil de 1995 que beaucoup considèrent comme l’un des meilleurs albums de country-rock français et qui fut le fer de lance du come-back scénique à Bobino ; André Manoukian, Philippe Labro, M, Benjamin Biolay, Mickey 3D, Joseph d’Anvers, Jean Fauque, Oli le Baron… Aujourd’hui, comme hier, Dick Rivers revient avec un nouvel opus qui oscille entre variété et rock and roll, entouré une nouvelle fois d’Oli le Baron, multi-instrumentiste de génie, ex membre du groupe de rock garage Ici Paris et ex complice de Jean-Louis Aubert et de Raphaël, et a retrouvé son vieil ami Francis Cabrel pour deux titres, ainsi que le fidèle Joseph d’Anvers, l’audacieux instigateur de l’album L’Homme Sans Âge, en 2008.En mai 2011, Dick Rivers fête ses 50 ans de carrière avec un album et un livre : Mister D. Un an plus tard, Dick part sur les routes pour une tournée qui donnera lieu à l'album live Gran' Tour. 2014, sort Rivers. Coup du sort, à la suite d'une chute à son domicile ayant entraîné un traumatisme crânien, Dick Rivers en annule la tournée promotionelle.En 2018, après avoir longtemps hésité, il accepte de participer à Âge Tendre, La tournée des idoles aux côtés de Sheila ou encore Michèle Torr, puis enchaîne une tournée solo.Ce lonesome cowboy du rock français décède le mercredi 24 avril 2019, soit le jour de ses 74 ans. La boucle est bouclée. Inoxydable et précieux, « le plus doué de sa génération » affirment certains, Dick Rivers était sans aucun doute l’un des derniers francs-tireurs. Un signe ne trompait pas, il ne quittait jamais ses Santiags. © JMP /Qobuz