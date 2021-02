Biographie

Né à Dakar en 1969, le rappeur sénégalais Didier Awadi s'impose au fil des années 90 au sein du duo Positive Black Soul aux côtés de Doug E. Tee, constituant l'un des projets les plus appréciés à domicile, avant que les deux hommes ne lancent leurs carrières solo respectives. Awadi entame la sienne en 2002 avec Kaddu gor, premier album récompensé en 2003 par le prix RFI Musiques du monde, avant de revenir via Sony Music sur le marché hexagonal avec Un autre monde est possible en 2005. Défendant ses convictions sociétales et révolutionnaires, le MC participe en outre régulièrement au projet PBS-Radikal et livre deux mixtapes gorgées d'invités en 2011 (Présidents d'Afrique) et 2013 (Ma révolution) avant de revenir avec un Made in Africa aux accents reggae prononcés en 2018. © TiVo