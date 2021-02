Biographie

Didier Barbelivien entame sa carrière d'auteur-compositeur au début des années 70 au cours desquelles "Je t'aime nue" par Gérard Stern et "Le Prince de l'amour" par françois Valéry comptent parmi ses premiers tubes. Il sort lui-même une poignée de singles le reste de la décennie, mais n'entreprend pas l'enregistrement d'un album avant Elle en 1980 et n'atteint véritablement le succès qu'en 1990 grâce à ses collaborations avec Félix Gray "A toutes les filles...", qui se classe numéro un, et "Il faut laisser le temps au temps". En 1991, "Les Mariés de Vendée" avec Anaïs obtient une deuxième place dans les charts français. Depuis, Barbelivien continue régulièrement de sortir de nouveaux enregistrements. © Jason Birchmeier /TiVo