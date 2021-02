Biographie

Née Dido Florian Cloud de Bounevialle Armstrong à Londres en 1971, l'auteure-compositrice-interprète britannique Dido suit un cursus musical classique avant d'embrasser sa passion pour la musique électronique en 1995, fondant le projet trip-hop Faithless avec son frère Rollo. Le premier effort de Faithless, Reverence, s'écoulant à plus de cinq millions de copies, Dido saisit l'opportunité d'entamer une carrière solo chez Arista, mêlant pop acoustique et electronica sur un premier opus, No Angel, décrochant à son tour un succès mondial avec l'appui du single "Thank You", samplé par Eminem sur "Stan" en 2000. Si elle fait attendre ses fans de quatre à six ans entre ses productions ultérieures, Dido continue de tracer son chemin, livrant son cinquième album, Still on My Mind, en 2019. © TiVo