Biographie

Vous ne connaissez pas le mouvement rap-wave, directement importé d’Afrique du Sud ? Pourtant vous avez sûrement déjà entendu parler de Die Antwoord. Le groupe se revendique du melting pot qui a construit la pointe Sud-africaine. Originaire de la ville du Cap, la formation voit le jour en 2008 autour des trois membres : Ninja, Yolandie Vi$$er et DJ Hi-Tek. Leur style musical est un mélange entre rap, productions hardcores où le noir est la seule couleur viable. Bien sûr, ils n’hésitent pas à utiliser plusieurs langues dans le procédé créatif puisqu’ils chantent en afrikaan, en anglais ou en xhosa. $O$ sort en 2008 et montre tout de suite l’attachement de Die Antwoord pour son identité car ils invitent de nombreux rappeurs de la région sur différents titres. Pourtant, c’est bien une vidéo qui fait sortir le gang des frontières du continent africain. Le clip d’Enter the Ninja est mise en ligne et la réaction du public fût immédiate. Le flux de vues ne cesse d’augmenter et le trash atypique de Die Antwoord se propage à travers le monde. Une tournée mondiale et trois années plus tard sort Tension. Ninja, qui traîne dans le monde du rap depuis 1995 ancre encore plus de personnage de redneck et distribue de nombreuses punchlines. Donker Mag (2014) vient compléter la collection et on apprend alors que la formation souhaite faire cinq albums au total. Il faut donc savourer car le quatrième, We Have Candy, vient raviver les flammes de la transe dans laquelle nous envoient les productions techno de DJ Hi-Tek. © AR/Qobuz