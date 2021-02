Biographie

Il y a quelques années, on découvrait Diego Ares chez Pan Classics dans des répertoires finalement peu courus pour des premiers disques au clavecin : Soler, et Scarlatti. C’est à Soler, et à des sonates pour la plupart inédites (Sonatas from the Morgan Library), qu’il inaugure sa collaboration avec le label français harmonia mundi, concrétisation majeure – cet album est multi-récompensé. Diego Ares naît à Vigo en 1983, étudie d’abord le piano, avant de commencer dans sa ville natale une formation de claveciniste avec Pilar Cancio. A dix-huit ans, il part aux Pays-Bas poursuivre ses études dans l’apprentissage de l’instrument ancien au Conservatoire Royal de La Haye, et à Amsterdam auprès de Richard Egarr. Après un prix au Concours des Jeunesses Musicales d'Espagne, il entre à la Schola Cantorum Basiliensis dans les classes de Jörg-Andreas Bötticher et Jesper B. Christensen. C’est en 2007 qu’il obtient son diplôme de clavecin, avec les félicitations du jury. Outre ses premiers enregistrements réalisés dans la deuxième moitié des années 2000, dont un premier dédié – comme déjà signalé – à Soler récompensé d’un Diapason d’Or en France, Diego Ares se fait connaître par de nombreux concerts, u peu partout en Europe, comme au Japon. Établi à Bâle, il continue de recevoir des conseils de Jesper B. Christensen et du pianiste Lazlo Gyimesi.