Biographie

Si le canton suisse du Tessin est une terre d’architectes (hier Solari da Carona, Borromini et Trezzini qui ont activement participé respectivement à la construction du Kremlin à Moscou, de la Rome papale et de Saint-Pétersbourg, aujourd’hui un Mario Botta, le plus célèbre d’entre eux), c’est aussi une terre d’architectes des sons, les musiciens, avec Edwin Loehrer, ce grand pionnier de la musique baroque, Hermann Scherchen qui fonda dans les années cinquante le Studio de musique électro-acoustique de Gravesano (lointain précurseur de l’IRCAM). Plus tard, la violoniste tessinoise Chiara Banchini fonda son Ensemble 415 qui fut si important pour la relecture de la musique baroque italienne, de nos jours c’est le Projet Martha Argerich à Lugano et la personnalité de Diego Fasolis qui sont le point de mire de la vie musicale tessinoise. Organiste (il a travaillé avec Gaston Litaize à Paris), chef de chœur, chef d’orchestre, Diego Fasolis est une des personnalités incontournables de la musique baroque. En 1995, il fonde l’ensemble Vanitas à Lugano, puis I Barocchisti (littéralement, Les Baroqueux), qui est la refonte de la fameuse Società cameristica di Lugano fondée par Loehrer en 1961 à laquelle nous sommes redevables des premiers grands enregistrements des Madrigaux de Claudio Monteverdi. Sous cette nouvelle dénomination l’ensemble prend un essor considérable sous la direction de Diego Fasolis. Les nombreux enregistrements des Barocchisti sont régulièrement couronnés de récompenses et de grands solistes internationaux viennent collaborer avec eux, Philippe Jaroussky, Maurice Steger, Max Emanuel Cencic et, depuis ces dernières années, Cecilia Bartoli avec laquelle s’instaure une étroite collaboration. Cette brillante activité n’empêche pas Diego Fasolis d’être chef invité à La Scala de Milan, au Théâtre des Champs-Elysées à Paris, à l’Opéra de Lausanne et au Château de Versailles dont il est l’hôte régulier depuis 2013. La discographie de Diego Fasolis, éditée par plusieurs labels, est très dense, à l’image de ses nombreuses activités à la tête de divers ensembles comme son Coro Della Svizzera Italiana, I Barocchisti, l’Ensemble Vanitas ou les Sonatori De La Gioiosa Marca. Parmi ses grands succès, citons l’album MISSION avec Cecilia Bartoli et Cecilia Bartoli-Saint Petersburg, l’enregistrement de l’Artaserse de Leonardo Vinci (rien à voir avec le peintre de la Joconde !) avec Philippe Jaroussky, ainsi que Farnace de Vivaldi avec le même interprète. Au chapitre des découvertes, citons Les Mystères d’Isis de…Mozart, ou la Flûte enchantée telle qu’on pouvait la voir à Paris au 19e siècle, ou plutôt comment on trafiquait sans vergogne un chef-d’œuvre à l’époque. Même si la reconstitution est passionnante, on comprend que Berlioz soit alors monté au créneau ! L’éclectisme de Diego Fasolis est stupéfiant et permet des découvertes spectaculaires comme cette Messe de Requiem de Camille Saint-Saëns, le Faramondo de Haendel (avec Cencic), La Passion de Jésus-Christ de Paisiello et des œuvres de Steffani, Piccini, Eisler, Durante. Une façon réussie de faire le grand écart entre les générations, mais avec lui grand écart signifie grand art.© François Hudry/QOBUZ