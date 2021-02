Biographie

Originaire de Phoenix, dans l'Arizona, où il naît le 20 novembre 1975, le chanteur de country Dierks Bentley se construit sa propre éducation musicale par l'écoute de disques de country. À dix-neuf ans, il se rend dans la capitale du genre, Nashville, pour s'y établir comme artiste. Il travaille pour la chaîne de télévision CNN le jour et enregistre des maquettes ou fréquente les clubs de la ville le soir. Remarqué par un agent du label Capitol Nashville, qui lui présente un contrat d'artiste, il enregistre un premier album homonyme en 2003. L'essai est concluant avec l'obtention d'un disque de platine pour ses bonnes ventes, à l'instar du suivant Modern Day Drifter (2005). Après la sortie de Long Trip Alone (2006), c'est une première compilation de ses premiers succès qui voit le jour en 2008 sous le titre Greatest Hits: Every Mile a Memory, complétée par des titres extraits de ses concerts, choisis par son public. Dierks Bentley continue sur sa lancée avec la sortie de Feel That Fire (2009), avant de consacrer l'album suivant Up on the Ridge (2010) au style bluegrass. En 2012, l'album Home reçoit la participation de la chanteuse Karen Fairchild et du violoniste Sam Bush. Sur le suivant, Riser (2014), classé numéro un des charts country (n°6 au classement général du Billboard), Kacey Musgraves et Chris Stapleton participent à des duos. Ce plébiscite est renforcé par la performance de Black (2016), qui domine les ventes d'albums country et se classe n°2 au Billboard 200. Il comprend deux duos avec Maren Morris et Elle King et la participation du tromboniste Trombone Shorty sur un titre. Son neuvième album, The Mountain, suit en 2018 avec les apparitions des Brothers Osborne et de Brandi Carlile. Nommé à treize reprises aux Grammy Awards, Dierks Bentley n'a pas encore été primé, mais a remporté trois Country Music Association Awards. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018