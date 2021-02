Biographie

Alors qu'Erol Alkan ou les Klaxons s'affairent à rendre poreuses les frontières entre indie rock et dance music en 2007, les allemands de Digitalism s'amusent quant à eux à mêler attitude garage et pulsation électro sous l'égide du label français Kitsuné Music. Sonnant comme du Daft Punk doté d'un vrai batteur, le single "Idealistic" propulse le groupe en 2004. Ses successeurs, "Zdarlight" (2005) et "Jupiter Room" (2006) leurs apportent encore plus de fans, et à mesure que la scène indie rock dansante se développe, le terrain devient propice à la sortie d'un premier album très attendu. Idealism sort en 2007 (distribué par Astralwerks aux Etats-Unis) et est décliné sous différentes formes pendant deux ans avant la sortie d'un successeur, I Love You Dude, en 2011. © David Jeffries /TiVo