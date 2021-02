Biographie

Né le 5 octobre 1987 à Los Angeles (Californie), le DJ américain Dillon Francis est un spécialiste reconnu du style moombathon (hybride entre house et reggaeton). D'abord repéré par le producteur Diplo, il fait sensation en 2012 lorsque son EP Something, Something, Awesome devient le premier produit de moombathon à parvenir en tête des écoutes sur Beatport. En 2014, son titre « Get Low » avec DJ Snake est un tube international qui atteint la France en 2015. Entre temps sort l'album Money Sucks, Friends Rule, sur lequel apparaissent Major Lazer ou Martin Garrix. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016