Biographie

Initialement producteur et DJ, Dimitri from Paris s'est fait connaître internationalement par une musique légère et festive, usant de clichés français et s'inspirant de la musique d'ambiance des années 1950 et 1960. Le succès de son premier album Sacrebleu paru en 1996 a fait de lui l'un des piliers de la French Touch. En 2000, la mixtape A Night at the Playboy Mansion inaugure une série qui se poursuit avec Afther the Playboy Mansion et Return to the Playboy Mansion. Son style lorgnant vers le disco et l'imagerie kitsch se retrouve dans les albums Disco Forever (2002) et In the House of Disco (2014). © ©Copyright Music Story Christophe Deniau 2015