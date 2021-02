Biographie

Tous deux DJ, les frères Dimitri et Michael Thivaios forment le duo Dimitri Vegas & Like Mike à Willebrouck, en Belgique. Adolescents, ils délivrent leurs premiers sets en plein coeur de la scène des clubs anversois et sur des radios locales. À partir de 2003, ils enflamment les night-clubs de Grèce et d'Espagne, notamment à Ibiza et à Zante. Leur premier titre, « Cocaine/Eivissa », est publié en 2006. En 2013, les frères créent le trio 3 Are Legend avec Steve Aoki. Ils composent avec Martin Garrix, en 2014, l'hymne du festival Sensation à Amsterdam. Entre 2008 et 2014, le duo réalise plus de 80 remixes pour des artistes comme Lady Gaga, Gossip, Jennifer Lopez, Bob Sinclar, Tiësto, Florence + The Machine. En 2015, le titre « The Hum » atteint le sommet des classements en Belgique. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2015